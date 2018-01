‘Saímos da recessão’, diz Setubal, que conta com crescimento de 2% a 3%

Otimista com a economia brasileira, Roberto Setubal, do conselho do Itaú, acredita que os indicadores são hoje bastante sólidos. “Claramente, saímos da recessão e entramos em um ciclo de crescimento lento, mas também sólido”, previu ontem à coluna.

Para 2018, Setubal trabalha com um aumento de 2% a 3% do PIB.

Leia mais notas da coluna:

