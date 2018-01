Sai nesta segunda o vencedor do Prêmio SP de Literatura

Marcelo Rubens Paiva, Mia Couto, Beatriz Bracher e Raimundo Carrero são alguns dos destaques desta segunda-feira à noite, entre os 20 concorrentes ao Prêmio São Paulo de Literatura, a ser anunciado na Biblioteca Villa Lobos, pela Secretaria de Cultura do Estado.

Em valores individuais, é o maior prêmio literário dado a romances do País: no total, R$ 400 mil para três vencedores. Serão R$ 200 mil para o “melhor livro do ano” e R$ 200 mil divididos entre dois outros na categoria “estreante”, acima e até os 40 anos. O vencedor principal ganha ainda o direito de um estande na Feira do Livro de Guadalajara, no México, em novembro.

A presença do moçambicano Mia Couto marca a entrada do primeiro autor estrangeiro na disputa. Ele concorre com seu Mulheres de Cinzas, segundo titulo da trilogia As Areias do Imperador.