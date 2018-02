Inaugurada há um mês, a iluminação do Parque do Ibirapuera já deu chabu. Um trecho da praça da Paz está completamente às escuras.

Consultada, a Secretaria do Verde diz que a caixa de energia foi vítima de vandalismo e promete fazer o conserto. Além de reforçar o lacre.

