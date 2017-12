Sabores de casa

Depois de se aventurar em um curso de decoração de bolos, aperfeiçoar os dotes culinários na faculdade e estagiar em cozinhas renomadas de Londres e Nova York, Marina Halpern – há cinco anos vivendo nos EUA – decidiu que havia chegado a hora de abrir a sua Padoca, em Manhattan.

Na lista de quitutes estão o pão francês e o pão de queijo – todas as receitas com o toque da chef Rachel Binder, que aprendeu a cozinhar com a mãe e a avó em Jerusalém, onde foi criada.

“A ideia é misturar técnicas avançadas da cozinha com o sabor brasileiro”, diz Marina. O clima? “É aquele da nossa casa quando chamamos os amigos para tomar um café e comer pão de queijo.”