Sabores da Tailândia

O Brasil poderá conhecer melhor sobre a gastronomia e enologia tailandesa através do projeto Tailândia Cores e Sabores, de Carlos Eduardo Oliveira (jornalista), Helena de Mendonça (dona da agência de viagens Flow) e Johnny Mazzilli (fotógrafo).

O trio se jogou por um mês no país asiático para fazer a curadoria das receitas e conhecer as vinculas in loco. Todas as dicas e curiosidades que eles acham pelo caminho também estão sendo compartilhadas, em tempo real, nas mídias sociais do projeto @tailandiacoresesabores .

O resultado desta jornada gastronômica poderá ser conferido no segundo semestre deste ano, data prevista para o lançamento do livro Tailândia, Cores & sabores.

“Trata-se de uma verdadeira imersão na cultura tailandesa, um profundo raio-x de seus hábitos e costumes refletidos na gastronomia, cartão postal do país”, explica Helena.