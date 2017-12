Sabor em família

As irmãs Lelena e Maria Regina César uniram sua paixão por comida e celebram o recém-aberto DaMádaLê, na Vila Madalena. Trata-se de uma loja de ‘comidinhas’ para levar para casa – com pequeno restaurante para quem quiser provar as receitas. Fazendo uso do cozimento em baixa temperatura e da embalagem a vácuo, “as encomendas são diferentes dos congelados, preservando o sabor”, afirma Lelena.

Segundo Maria Regina, o restaurante é para o cliente viver a experiência da culinária caseira que elas pretendem difundir: “Queremos mostrar como é fácil comer bem”, diz. Entre as especialidades, a “marmita chique”, para quem gosta de almoçar no trabalho.