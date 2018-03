Sabor em casa

Luiza Olivetto e Diego Badaró, da AMMA Chocolate, acabam de abrir sua Casa do Sabor, nos Jardins. Para tanto, escolheram um ícone do patrimônio arquitetônico da cidade: a principal casa da Vila Modernista, construída entre os anos de 1936 e 1938 por Flávio de Carvalho. A ideia da dupla – que vive a maior parte do tempo na Bahia cuidando da produção de seus chocolates totalmente orgânicos– é transformar o espaço em centro de debates e exposições. Tema principal? A gastronomia, é claro – mas a agenda também inclui a conscientização e preservação do meio ambiente. Ambos são conhecidos pela sua briga permanente em favor de preservação das matas.

