A atitude do Banco Santander, de bancar parte da perda de seus clientes do fundo Madoff, foi motivada pela preservação de imagem. Com lucro surpreendente em 2008, o banco não poderia deixar seus investidores a ver… embarcações.

Mas há gente reclamando das parcelas em dez anos. Esses, como pondera o mercado, poderão optar pelo que pagaram outros bancos até agora: exatamente nada.

