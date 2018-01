Quatro eventos de peso disputaram as atenções na noite de quinta em São Paulo. Mais de mil “traders” no Sugar & Ethanol Dinner, a inauguração do Teatro Bradesco, a Mostra de Cinema e a abertura do Club A. Confira nos posts abaixo.

