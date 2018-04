Tem reunião hoje, com Sérgio Sá Leitão, para discutir o fim da obrigatoriedade do registro profissional de artista – que o STF vota dia 26. Eduardo Saron, Eva Wilma, Marisa Orth, Regina Duarte e outros entregam carta ao ministro, em evento no Insper, pedindo a permanência do DRT.

