Sá Leitão conta com Abraplex para divulgar campanha Cultura Gera Futuro

Sergio Sá Leitão conta com a Abraplex para ajudar a divulgar em todo o País a campanha Cultura Gera Futuro, apresentada ontem em eventos do MinC em São Paulo e no Rio. São 2.300 cinemas multiplex do País.

Na exposição que fez de manhã na Cinemateca, o ministro falou pouco do futuro. Mas estudos da consultoria PriceWaterhouseCoopers, pedidos pelo ministério, indicam que as chamadas “atividades criativas” da área podem crescer bem acima do PIB do País. Algo em torno dos 4,6% ao ano até 2021.

Leia mais notas da coluna:

