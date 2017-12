Russia, with love

Irina Shayk, namorada de Cristiano Ronaldo, está no Brasil. E desfila hoje para a Triton, no SPFW. Por e-mail, a modelo russa respondeu a algumas perguntas da coluna, mas nenhuma sobre o jogador português. Nem mesmo confirmou sua vinda para assistir à Copa do Mundo ou se gosta de futebol. Sobre a situação política de seu país, desconversou. Confira ao lado.

Você tem a mesma empresária para quem quiser te contratar na Rússia e na Ucrânia. Concorda com a anexação da Crimeia pela Rússia?

Sou a favor da paz mundial.

Você postou uma foto em apoio à Olimpíada de Sochi nas redes sociais. E muitos atletas fizeram campanha contra a lei antigay do país na ocasião. O que acha disso?

Existem pessoas que são contra diferentes religiões, cor de pele, nacionalidade e orientação sexual. Espero que, um dia, as pessoas possam viver em paz e parar de encontrar pretexto para odiarem umas às outras.

Pensa em se mudar para Madri, onde Cristiano joga?

Atualmente, já vivo entre Madri e Nova York.

Tem alguma intenção de expandir sua carreira de modelo? Tornar-se atriz?

Já tive minha estreia nas telonas, no papel de Mégara, mulher de Hércules, no filme Hercules: The Thracian Wars (uma produção hollywoodiana dirigida por Brett Ratner). Foi uma ótima experiência. Trabalhar como atriz é parecido e diferente de modelar.