Yelena Isinbayeva pode ter arrumado uma encrenca maior do que imagina. A recordista mundial de salto com vara foi citada no relatório da Federação Internacional de Atletismo – que manteve a suspensão da participação dos russos nos Jogos Olímpicos.

No documento, o nome de Yelena aparece ao lado do de Yuriy Borzakovskiy, treinador do time, que considerou “infundado” o relatório da WADA.