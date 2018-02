Agenda intensa para Marcela Temer, amanhã, durante a Rio+20. Para começar, a mulher do vice almoça com primeiras-damas de diversos países em um barco ancorado na Ilha de Villegagnon.

Depois, confere exposição no CCBB, seguida de chá com desfile de joias brasileiras no Itamaraty. Termina o dia como anfitriã de concerto, ao lado do marido, no Teatro Municipal.