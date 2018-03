É dado como certo: o Comitê Paulista para a Copa do Mundo e a Secretaria de Planejamento devem ser instalados no prédio do Itaú, no centro, que está sendo comprado pelo governo do Estado.

