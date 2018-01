Rumo à Islândia

Seu Jorge foi a grande estrela do Baile da Devassa, anteontem, no MAM do Rio. O cantor – que acaba de se mudar para Los Angeles – atacará de produtor pela primeira vez. Planeja rodar, em agosto, Soundtrack, longa com Selton Mello, na Islândia. “Estamos trabalhando no roteiro. E eu farei o papel de um cientista”, adiantou à coluna, em seu camarim. A mudança para os EUA nada tem a ver com cinema, mas, sim, com a possibilidade de levar para lá sua cerveja artesanal. “Quero começar a exportar”, revelou.

Sobre a possibilidade de interpretar Jimi Hendrix nas telonas, afirma que foi apenas uma sondagem. “Não sei nada sobre o filme ainda, mas, como tenho interesse, estou me preparando e estudando um pouco o comportamento da época e a biografia dele.”

Em meio a globais e foliões anônimos que pulavam ao som de Alma de Guerreiro, abertura da novela Salve Jorge, Carlos Minc, secretário de Ambiente do Rio, circulava despercebido pelo salão. Famoso colecionador de coletes, afirmou ter comprado modelo novo, com detalhes prateados, para cair na folia. "Aqui no Rio não tem meio ambiente, tem ambiente inteiro".