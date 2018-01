A capa do primeiro CD da Banda do Mar – formada por Mallu Magalhães, Marcelo Camelo e Fred Ferreira – traz a foto de uma anônima: a advogada pernambucana Camilla Baldin, que teve a imagem de seu perfil no Facebook selecionada. Lançamento? Em agosto, pela Sony Music.

