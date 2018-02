Desabafo de advogado em reunião com cliente, ontem. Para ele, Paulo Roberto Costa jamais deveria ter denunciado de uma só vez os envolvidos no escândalo de corrupção. “O ideal seria ter vazado os nomes em doses homeopáticas. Aí daria tempo para que eu e os demais criminalistas de primeira linha do País nos preparássemos e negociássemos as condições para atender esses novos clientes.”

