O tunisiano Anouar Brahem, principal atração de hoje do brasiljazzfest, deixou claro, nos pedidos à produção, o extremo cuidado que tem com seu alaúde.

Para começar, exigiu camarim extra, com temperatura e umidade ambientes iguais às do palco.

E mais: que fiquem fechadas todas as passagens no caminho até o palco durante o show, para evitar alteração no som de seu instrumento.