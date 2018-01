Andrea Murad é a mais nova joalheira de São Paulo. A moça, que trabalhou por cinco anos no mercado financeiro, sentiu que faltava “algo com mais cor” em seu universo. Apaixonada por pedras preciosas, Andrea fez um curso de arte em ourivesaria e acaba de abrir um ateliê no Itaim. Lá, ela recebe as clientes para mostrar suas duas linhas. A de alta joalheria e a AM por Andrea Murad, mais acessível. “Nas duas linhas mesclo gemas com ouro. Não faço nada sem cor”.

