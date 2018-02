O mercado de eventos anda incomodado com o fato de que, mesmo no comando do cerimonial do Palácio dos Bandeirantes, Marialice Cerello continue dona atuante de sua empresa, a MC Protocolo & Eventos. Organizando, inclusive, solenidades para empresas privadas – das quais, muitas vezes, Alckmin faz parte da lista de convidados.

Exemplo? Evento, hoje, organizado pelo Hospital Sírio-Libanês, comemorando um ano de sua unidade avançada de insuficiência cardíaca.

RSVP 2

Procurada ontem, Marialice contou estar na estrada, rumo ao interior paulista, para organizar o cerimonial de um casamento. Ela afirma que continua “participando de reuniões com alguns clientes”, mas diz que quem toca a empresa é sua filha, Maria Carolina. Indagada sobre a jornada dupla, responde: “Não acho que há conflito de interesses, não”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A empresária assumiu a chefia do cerimonial do governo em março, para jornada integral de trabalho, substituindo Claudia Matarazzo. Salário? R$ 14.952,10, segundo o Portal da Transparência de SP.