Ataques continuam no cemitério da Consolação e grupo cobra Prefeitura

FOTOS MDCC

Uma nova onda de “roubos e violações de túmulos no Cemitério da Consolação” foi registrada no último fim de semana, informa o Movimento de Defesa do Cemitério. Um comunicado a respeito, acompanhado de mais de dez fotos exibindo os estragos feitos em túmulos invadidos foi divulgado pela diretoria da entidade.

O grupo diz ter apresentado “volumosas queixas” à Prefeitura em duas recentes reuniões, nas quais solicitou melhor segurança.

Segundo eles, no entanto, “nada foi feito” para proteger “as mais de 200 obras de arte catalogadas pelo Departamento Histórico da USP e tombadas pelo Condephaat”.