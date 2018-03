A Prodesp foi à justiça contra a AES Eletropaulo. Motivo: a oscilação no fornecimento de energia tem deixado fora do ar, com frequência, largas faixas de serviços públicos – entre eles Poupatempo, Detran, delegacias de Polícia e até o Tribunal de Justiça do Estado.

Só em 6 de fevereiro foram mais de 8.700 pessoas prejudicadas no sistema Poupatempo, durante 3 horas.

