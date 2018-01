Roteiro para casar

Camila Piccini, idealizadora do Casar, aposta agora em novo formato para seu evento: O Casar & Viajar – que acontece dias 26 e 27, no Shopping JK. “Nosso foco são os Destinations Weddings. Vamos reunir fornecedores e mostrar que esse tipo de festa é uma experiência tanto para os noivos como para os convidados”, explica a moça. E a alta do dólar, não atrapalha? “Claro que sim, mas quem já está com tudo programado para casar fora do País não vai desistir. E, para quem sonha com isso, minha dica é: antecedência máxima”. Os destinos mais procurados? No exterior, o Caribe. E aqui a Bahia ainda é o mais procurado de todos – principalmente Trancoso.

