Roteiro em dupla

O casal Bráulio Mantovani e Carolina Kotscho comemora a estreia de seu primeiro trabalho juntos na Globo. Trata-se da série policialA Teia, que estreia em janeiro e conta a rotina de ações e investigações criminais. O roteiro foi desenvolvido por ambos, fruto de extensa pesquisa de Carolina com um delegado federal. “Mesmo sendo o universo policial, o que sempre me atrai em uma história são as relações humanas”, afirma ela. Para Bráulio, a investigação de inteligência no Brasil é um grande tema para séries de TV. Com elenco de primeira linha – tem João Miguel como protagonista –, é uma das grandes promessas da emissora para 2014.

