Rota da música

Gustavo Steinberg embarca para Paris nos próximos dias. Vai acompanhar, in loco, os últimos detalhes da organização do Fête de la Musique, celebração mundial da música que acontece na Cidade Luz, dia 21 de junho, desde 1982. O festival, exportado para o resto do mundo em 1985, acontece hoje, simultaneamente, em mais de 700 cidades em 100 países.Menos no Brasil. E trazer o festival para cá virou, há alguns anos, ideia fixa de Steinberg, criador do Festival de Clipes e Bandas– maior evento de novos talentos da música e videoclipe brasileiro – e do Brazil’s Independent Games Festival– que reuniu, este mês em São Paulo, os melhores desenvolvedores de games independentes do planeta. O clima doFête de la Musiqueé o de música em todos os lugares da cidade, mas o sonho de consumo do produtor é“colocar vários músicos e bandas tocando em toda a extensão da calçada da Avenida Paulista”. “Já imaginou?” De quebra, ele ainda quer transformar a data no Dia da Música em São Paulo. O projeto já está na mesa do vereador Eliseu Gabriel.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.