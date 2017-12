Rota 2030 só será divulgado após votação da Previdência, diz comunicado

Associados da Abeifa – que representa as empresas importadoras de veículos no Brasil – receberam ontem comunicado de fim de ano sobre o Rota 2030 – que pode substituir o Inovar Auto. Informam, entre outras:

• Que o programa só será divulgado após a votação da Previdência, em 19 de fevereiro.

• Que a partir do dia 1º de janeiro de 2018 ficam valendo as mesmas regras vigentes antes do Inovar Auto. “Ou seja, sem alíquota adicional de IPI de 30 pontos percentuais e sem limite de quotas para veículos importados”.

• Que a alíquota de IPI para veículos elétricos provavelmente cairá de 25% para 7% a partir de 1º de janeiro.

