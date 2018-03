STF decide se cigarros podem ter aditivos

A indústria do tabaco pode fabricar cigarros com aditivos, que são decisivos para atrair os jovens ao vício? A Anvisa pode proibi-la de fazer isso, extrapolando assim sua função de apenas fiscalizar?

Quem decide é o plenário do STF – que julga amanhã recurso da Anvisa a respeito. Em 2012, a ministra Rosa Weber deu liminar à indústria, no primeiro julgamento do caso.

