Roger Waters volta ao Brasil no ano que vem. E não será com seu The Wall, mas com uma… ópera.

Sim, o moço – durante passagem por Sampa – procurou Beatriz Franco do Amaral, do Teatro Municipal, mostrando interesse em encenar sua Ça Ira, sobre a Revolução Francesa.

Erudito 2

O músico, que foi conhecer o teatro, passou anônimo pelo público e por funcionários presentes. A negociação é para que a apresentação aconteça na Virada Cultural do ano que vem.