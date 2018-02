Embora caminhe para lançar candidato próprio ao Palácio dos Bandeirantes, o PSB ainda espera o resultado de uma pesquisa qualitativa para bater o martelo a respeito do melhor caminho a seguir em SP.

Os socialistas querem saber a visão da classe C sobre qual deve ser a postura de Eduardo Campos e Marina em relação ao governo do Estado.

Ronda 2

E, de quebra, tentar provar aos discípulos da Rede que o mais prudente seria fechar aliança com Alckmin, ficando com a vice do tucano.