Ronaldo entra no business do carnaval. Acaba de arrematar camarote gigante para 2 mil pessoas na Marquês de Sapucaí, no mesmo point dos jurados.

O ex-jogador já começou a contatar celebridades amigas do mundo inteiro. Que não são poucas.

Investimento? Ao que se apurou, R$ 7, 5 mi. O preço dos ingressos ainda está sendo definido.

