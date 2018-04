Ronaldo Fraga dará curso em homenagem a Tomie Ohtake

Ronaldo Fraga vai explorar o universo poético de Tomie Ohtake através de uma oficina de moda. “A ideia é ajudar os alunos a elaborar peças de moda através da influência de Tomie”, explica Fraga.

As peças serão finalizadas no mesmo dia, nos ateliês do Instituto, sob a orientação do estilistas. O artista também vai compartilhar seus conhecimentos e processos de pesquisa e invenção das mais de 40 coleções que lançou nos 20 anos de carreira.

O curso acontece dias 10 e 11 de fevereiro, no Instituto Tomie Ohtake, em Pinheiros.