Os sócios de Ronaldo na 9INE, parceira com a inglesa WPP, estão lotando a agenda do agora ex-jogador. Além de reuniões internas, ele foi escalado para receber em sua casa amanhã, para jantar, o primeiro contratado da sua empresa de marketing esportivo: Anderson Silva. O segundo? O Fenômeno negocia acordo com Neymar.

Há quem jure tê-lo ouvido dizer, quando conheceu Martin Sorrell, da WPP: “Um dia vou fazer o mesmo”.