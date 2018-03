A Nova Schin descobriu um jeito de tirar Ronaldo de campo – ou, pelo menos, tentar… – no jogo em que ele chuta pela Brahma. Entrou no Conar com representação contra a rival.

Alega que o jogador tem grande apelo junto às crianças e que o anúncio vincula seu sucesso ao consumo de bebida alcoólica.

Ainda não há prazo para o julgamento da denúncia.

