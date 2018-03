De olho na Olimpíada, que começa mês que vêm no Rio, Ronaldo Gaúcho lança no próximo dia 19 o aplicativo Emojinho by Ronaldinho, com emojis que rementem ao universo do esporte. Tudo com curadoria do próprio jogador.

Por ser o primeiro aplicativo de emoticons que homenageará os paralímpicos, o Emojinho doará uma parcela dos rendimentos para os Jogos Paralímpicos.