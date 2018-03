E o recém-empossado ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves afirmou a Amaury Jr. ser a favor da reabertura dos cassinos no País. “É um tema que hoje temos maturidade para discutir com regras claras”, justificou o ex-presidente da Câmara. A entrevista vai ao ar hoje, naRedeTV!.

