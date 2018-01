Rolê canarinho

A Rua 25 de Março está verde e amarela, e os comerciantes, já em clima de Copa. Quem passeia pelo conhecido centro de comércio popular nota que até os tradicionais adereços de carnaval foram confeccionados com as cores do Brasil. De apitos, martelos de plástico e óculos a máscaras e plumas.

Destaque: “Kit Fantasia Copa”, com direito a coroa, colar e saia. E nariz de palhaço (adereço famoso nas manifestações de junho).

Nos camelôs, já é possível encontrar chapéu de todos os formatos e camisetas com o logo oficial da Fifa. Preço? R$ 10. A reprodução da taça do mundial também está à venda por… R$ 60.

E vai além: as famosas lojas de bijuterias da região não quiseram ficar de fora e criaram brincos e colares com temática da Copa.

Quanto à Brazuca – bola oficial do evento –, já está em falta nas principais lojas, mas é possível encontrar uma versão mais “baratex” que a oficial, por R$ 17,90.