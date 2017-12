De saída do VPR, para virar candidato, Rogério Chequer explicou à coluna: “Tive convites, refleti e decidi explorar esse do Partido Novo, para disputar o governo do Estado”. E acrescenta: “Saí para negociar com total isenção. O VPR sempre foi e continuará suprapartidário”.

