Rodrigo Maia discute Previdência com empresários e parlamentares

Todos ouvidos

Rodrigo Maia convidou algo como 50 parlamentares e empresários para ouvirem, na última terça, durante jantar em sua casa, a uma palestra do economista José Marcio Camargo.

Tema? Previdência. Integrantes da iniciativa privada saíram menos otimistas do que entraram e preocupados com a falta de comunicação eficiente do governo Temer sobre a reforma.

Futuro duvidoso

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Credores da Oi consideraram inaceitável a nova versão do plano de recuperação da empresa aprovado, anteontem, pelo conselho da operadora. Só aumenta a preocupação com o futuro.

De dez em dez

A JBS comemora dez anos do seu primeiro IPO na segunda-feira. Como? Decidindo – semana que vem – se mantém ou não novo IPO planejado para abril, da JBS Foods, nos EUA.

Quatro patas

O novo conselho do Jockey Club paulista elegeu seu presidente: Benjamin Steinbruch e como vice, Alessandro Arcangelli. Agora falta o presidente executivo que está sendo procurado no mercado.

Abastecimento

O Ministério da Saúde começa a distribuir 230 mil frascos de penicilina na semana que vem – que estavam em falta. Quantidade para abastecer a rede pública por um ano.