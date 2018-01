Após a assinatura do protocolo de exportação de carne bovina brasileira para a China, quarta à noite, a imensa delegação chinesa fechou o Rubayat de Brasília. E se empanturrou de carne vermelha – sem medo da vaca louca.



Vale lembrar: no final de 2012, a denúncia de um caso da doença no Paraná levou à interrupção das exportações.

