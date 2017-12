Para celebrar o centenário do ready-made inventado por Marcel Duchamp, o CCBB São Paulo inaugura, no fim do mês, a mostra Ciclo, em que artistas de 13 países usam materiais industrializados para criar suas obras.

O brasileiro Daniel Senise, por exemplo, converteu catálogos de arte e convites de vernissages em tijolos de papel machê, com os quais construirá uma obra em grande escala.