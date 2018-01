Morena Leite e David Bastos têm a missão de transformar a varanda da nova unidade do restaurante Santinho, no Teatro Municipal – inaugurado há um mês – em um ambiente tropical chic, sem perder o DNA do teatro. “Chamamos o Luiz Orsini, que criou Inhotim, para fazer uma parede verde”, conta Morena. “Só vamos usar móveis de designers brasileiros”, emenda David. A previsão é que o espaço fique pronto no fim de maio.

