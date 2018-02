Quem for ao ferro-velho Cicloaço assistir ao desfile da Cavalera, sábado, se deparará com anjos.

Daniela Thomas inspirou-se em Asas do Desejo, do diretor alemão Wim Wenders. Todos vestidos de preto, os querubins terão asas brancas e representarão a estética rock’n’roll religiosa do tema, “Salvador Rocks”.