Roberto Klabin, da SOS Mata Atlântica, organiza mais um encontro na sua fazenda Caiman, no Pantanal. Nos dias 20 a 22 de outubro, vão debater medidas para o ecossistema os ministros Zeca Sarney, do Meio Ambiente e Marx Beltrão, do Turismo, mais os governadores do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

No ano passado, a mesma reunião produziu a Carta Caiman, um compromisso firmado em prol da conservação do Pantanal.