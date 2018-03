Roberto Freire passa o chapéu no Rio

Passando o chapéu

Roberto Freire esteve ontem e anteontem, no Rio, com Pedro Parente, da Petrobrás, e Murilo Ferreira, da Vale. Não por acaso, duas das principais fontes de recursos para projetos culturais no País.

Só para lembrar: a queda na ajuda dos grandes patrocinadores para a cultura, nos últimos dois anos, andou em torno de… 80%.

Passando 2

Freire também já esteve com Dyogo Oliveira, do Planejamento, mas o motivo foi outro. Pediu reforço de pelo menos 100 servidores temporários. Ajuda para a força-tarefa que passa a limpo quase 20 mil projetos que pararam pelo caminho, nos últimos 10 ou 12 anos.

Tipo exportação

O DJ Bruno Martini – autor de Hear Me Now – conseguiu o que muitos gostariam de ter: um contrato com a Universal Music.

Quem vai

Stephan Doitschinoff representará o Brasil na mostra As Above, So Below, em abril no Irish Museum of Modern Arts, em Dublin, e tem como tema a espiritualidade nas artes visuais. Sua instalação ficará na fachada interna do museu.