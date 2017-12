Sinal de que já adota postura mais nacional, de olho em 2018, esta semana Alckmin dormiu pela primeira vez em Brasília desde 2006. Até aqui, em suas idas ao DF o tucano preferia o bate-volta.

Lá, o governador se reuniu com pelo menos 150 deputados em agendas no Congresso e fora dele. O jantar oferecido por Heráclito Fortes, do PSB, foi tido como o ponto alto – no qual começou a ser desenhada uma agenda de Alckmin pelo Nordeste a partir do segundo semestre.