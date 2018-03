Beto Brant e Marçal Aquino vão ao Pará no começo do ano que vem. Por lá, começam a rodar Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, adaptação do livro de Aquino.



O escritor, por sinal, acaba de voltar de Campo Grande, onde assistiu às filmagens de outro livro seu: Cabeça a Prêmio, dirigido por Marco Ricca.

