Rixa antiga

Já vem de longe a troca de “agrados” entre o delegado da PF Eduardo Mauat Silva, hoje na Lava Jato, e a OAB. Depois de ele ter dito, anteontem, que integrantes da Ordem estariam sendo manipulados pela defesa de Marcelo Odebrecht, um advogado lembrou que Mauat foi punido com suspensão, em 2005, por supostamente ter ameaçado um agente com arma de fogo. O caso está ainda no STJ.

Rixa 2

Ninguém espere, no entanto, que uma eventual punição, no futuro, possa afetar o destino da Lava Jato. Por lei, suspensão e advertência só têm impacto na carreira pessoal do funcionário — por exemplo, em suas promoções.