No lançamento da biografia de Antônio Ermírio de Moraes, de José Pastore, Alckmin lamentou o fato de ele não ter seguido carreira política.

Sobre a derrota do empresário na eleição de 1986 ao governo de SP, afirmou: “Por causa dos fiscais do Sarney, o PMDB só perdeu em Sergipe. O momento do partido foi o adversário do Ermírio”.