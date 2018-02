Nos últimos dez anos, o salário do trabalhador chinês praticamente triplicou. São dados inéditos de levantamento da Abrinq e do Conselho Internacional da Indústria de Brinquedos.

Em Xangai, diz o estudo, o custo mensal da mão de obra saltou de US$ 100, em 2005, para US$ 300 – algo como R$ 790, próximo do salário mínimo brasileiro.